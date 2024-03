Compact Disk Dummies, Pommelien Thijs et Froukje s'ajoutent à l'affiche du Suikerrock

Compact Disk Dummies, Pommelien Thijs, Froukje, Joost et Dikke s'ajoutent à l'affiche du Suikerrock, ont annoncé mercredi les organisateurs du festival tirlemontois. Tous se produiront sur la Bietenplein le vendredi 2 août.

Le rappeur limbourgeois Dikke donnera le coup d'envoi de l'événement, avant de céder sa place à Pommelien Thijs. L'Anversoise enchantera les festivaliers avec ses mélodies pop. L'artiste néerlandaise Froukje, à qui l'on doit les titres "Ik wil dansen" et "Zonder gezicht" foulera ensuite la scène. Son compatriote Joost, qui représentera les Pays-Bas au Concours Eurovision de la chanson en mai avec son morceau "Europapa", sera aussi de la partie. Le public pourra également se déhancher sur les hits des Compact Disk Dummies.

Les organisateurs du Suikerrock ont précédemment annoncé la venue de la chanteuse britannique Anne-Marie, du DJ Lost Frequencies et d'Oscar and the Wolf. Le festival se déroulera du 2 au 4 août à Tirlemont (province du Brabant flamand).