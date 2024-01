Gand: le tourisme reparti à la hausse après la pandémie, avec le Gravensteen en vedette

Le Château des Comtes (Gravensteen) et le Beffroi, surmonté de son célèbre dragon doré, étaient en 2023 les deux principaux points d'attrait touristiques de la ville de Gand, avec plus de 458.000 visiteurs pour le premier et près de 157.000 pour le second. Le château a vu son affluence augmenter de 17% par rapport à 2022, et le Beffroi d'un quart.