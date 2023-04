La gare de Courtrai figure parmi les principaux monuments européens en péril

La gare de Courtrai, en Flandre occidentale, fait partie des "sept sites patrimoniaux les plus menacés en 2023", ressort-il jeudi de la sélection finale dressée par un comité consultatif d'experts internationaux lié à Europa Nostra, la fédération européenne du patrimoine, et l'Institut de la Banque européenne d'investissement.

Cette liste définitive suit une présélection de 11 monuments européens en péril. Parmi les six autres lieux à figurer dans le tableau final, on retrouve le cimetière commémoratif des Partisans à Mostar en Bosnie-Herzégovine, la forteresse de Tchakvinji en Géorgie, le béguinage de Kleinwelka ("Schwesternhaus") en Allemagne, le Parc des statues ("Memento Park") à Budapest en Hongrie, l'ancienne ville fortifiée de Sveti Stefan au Monténégro et, enfin, les moulins à eau de Bistrica en Serbie.

Construite en 1839, la gare de Courtrai a été bombardée pendant la seconde guerre mondiale, puis rebâtie en 1951 par l'architecte Pierre Albert Pauwels dans le style de l'exposition universelle de 1958.