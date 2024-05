La SNCB sommée de stabiliser la gare de Tirlemont, qui menacerait de s'effondrer

Construite en 1840, la gare de Tirlemont est la gare la plus ancienne du pays à être encore debout. La ville se plaint cependant de négligences depuis un certain temps et a demandé des rénovations à la SNCB à plusieurs reprises. En décembre 2023, le conseil communal a approuvé à l'unanimité une motion visant à attirer l'attention de la compagnie ferroviaire sur le mauvais état du bâtiment.

La ville a aussi fait réaliser une étude de stabilité, qui a révélé "un risque immédiat d'effondrement de l'aile droite du bâtiment", selon la bourgmestre. Cette dernière "attend de la SNCB qu'elle prenne enfin ses responsabilités et mette un terme à la dégradation du magnifique bâtiment de la gare".