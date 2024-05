Treize brasseries brabançonnes ouvrent leurs portes pour un Tour de la gueuze

Le Tour de la gueuze est une initiative du Haut conseil pour bières artisanales à base de lambic (Horal), une association sans but lucratif qui veut promouvoir ces boissons typiques de la région, dont les gueuzes et les krieks.

Parmi les brasseries participantes, figurent des noms connus comme Mort Subite, Lindemans et Timmermans, ainsi que des entreprises dont la renommée est plus locale comme De Cam, De Troch, Den Herberg et Hanssens. Boon, Eylenbosch, Kestemont, Lambiek Fabriek, Oud Beersel et Tilquin seront également de la partie.