La Ville de Bree ouvre un registre de condoléances après le décès de Jaak Gabriëls

Un registre de condoléances sera ouvert à partir de mardi après-midi au sein de la chapelle de l'hôtel de ville de Bree afin que les personnes qui le souhaitent puissent rendre hommage au bourgmestre d'honneur et ministre d'État Jaak Gabriëls, décédé lundi.

Les habitants de la commune limbourgeoise pourront également se recueillir devant la dépouille du défunt vendredi.

Jaak Gabriëls a été bourgmestre de Bree de 1977 à 2013. Il a également été ministre d'État, député fédéral et flamand, et ministre fédéral et flamand. Il a également présidé le parti Volksunie. Il est décédé lundi à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie.