Le Festival de sculptures de sable de Middelkerke sous le signe des contes de fée

Après les thèmes de FC De Kampioenen et des dinosaures, le festival invite le public dans le monde des contes de fée. Les visiteurs entreront dans le festival via un grand portail et découvriront ensuite plus d'une vingtaine de contes de fées et de personnages sculptés dans le sable. On pourra y retrouver notamment le Chat Botté, la Petite Sirène, le Petit Poucet ainsi qu'un grand dragon cracheur de feu.

"Cette année, il y aura plus de sculptures exposées que les autres années", souligne l'organisateur Peter Monbailleu.