Le nombre de contaminations au coronavirus reste bas, mais augmente de façon constante

Parmi l'ensemble des secteurs, celui des soins de santé enregistre l'incidence la plus élevée, avec un taux de 61. Des pics locaux s'observent également dans les secteurs des soins résidentiels, des télécommunications, des services financiers et des assurances.

L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, s'est élevée à 27 pour la période du 13 au 26 novembre. A titre de comparaison, ce taux dépassait régulièrement 150, voire 200 au plus fort de la pandémie.

"L'élément déclencheur de cette nouvelle analyse a été le fait que nous entendions de plus en plus de cas de personnes contaminées par le coronavirus, y compris sur leur lieu de travail", explique le professeur. "Bien que l'incidence reste faible par rapport à ce que nous avons déjà connu, une tendance à la hausse est bien présente. Nous nous attendons à ce qu'elle se poursuive au cours de la période de fin d'année et du reste de l'hiver."