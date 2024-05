Le nombre de licenciements à Wieze et Lokeren réduit de 62 à maximum 5

Le nombre d'emplois supprimés à la chocolaterie de Wieze et à l'entrepôt de Lokeren passe de 62 à maximum cinq, explique le secrétaire de l'ACLVB Kurt Marysse après les dernières discussions dans le cadre de la phase d'information et de consultation de la loi Renault.

Le fabricant de chocolat Barry Callebaut a annoncé fin février vouloir supprimer plus de 500 emplois en Belgique, notamment à Wieze, Lokeren et Halle. L'ampleur de la restructuration devrait toutefois être moins importante en raison de l'évolution des conditions du marché, principalement des prix du cacao.

Des négociations sont toujours en cours pour les employés et les cadres mais la restructuration pourrait être plus importante que les 250 emplois menacés. "L'exercice ici est beaucoup plus complexe parce qu'il s'agit de fonctions locales, régionales et mondiales", explique Kurt Marysse. "Les résultats pour les travailleurs montrent que le dialogue et la coopération portent leurs fruits."

Syndicats et direction se réuniront à nouveau le jeudi 16 mai.

Les discussions se déroulent également de manière "constructive" à Halle. "La phase d'information et de consultation est porteuse d'espoir et les pertes d'emplois pourraient être significativement réduites", confirme le secrétaire du syndicat BBTK, Hans Christiaens. "Cependant, tant qu'il n'y a pas d'accord total, nous avons convenu avec la direction de ne pas fournir de chiffres."