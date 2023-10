Novembre sera dédié à la culture LGBTQI+ à Louvain

Il y a un an, la commune a renouvelé sa politique arc-en-ciel, Louvain souhaitant accroître la sensibilisation au genre, travailler sur la visibilité et l'image des communautés LGBTQI+, soutenir les personnes et associations défendant les droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes, mais aussi renforcer la sécurité, l'échange de connaissances et les partenariats.

"En rassemblant les gens, de nombreuses nouvelles initiatives ont vu le jour", a déclaré Lies Corneillie (Groen), échevine de l'Égalité des chances. "Il y a eu tellement de projets que nous avons rebaptisé le mois de novembre 'Queer culture month'. Pendant un mois, nous offriront plus de visibilité aux communautés queer de notre ville."