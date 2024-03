Nuit calme à Heusden-Zolder et Houthalen après les bagarres de dimanche

Après les échauffourées de dimanche, le quartier Lindeman et le quartier Lillo à Houthalen-Helchteren ont connu une nuit calme. C'est ce que confirment les bourgmestres Alain Yzermans (Vooruit-Groen-Plus) de Houthalen-Helchteren et Mario Borremans (GOED) de Heusden-Zolder. La situation a complètement dégénéré dimanche entre des membres des communautés kurde et turque.

Environ six personnes ont été blessées au cours de bagarres. Un groupe d'origine syro-kurde venant de Louvain est arrivé à Heusden-Zolder en brandissant des drapeaux et des photos. La communauté turque présente s'est sentie visée et des affrontements ont eu lieu. Un Turc a été agressé physiquement, puis des personnes ont pris pour cible une maison où se trouvaient des Kurdes. Le plan d'intervention de la police a été enclenché. Les zones locales, le corps d'intervention et la police fédérale sont descendus sur les lieux et une autopompe a été déployée pour repousser les fauteurs de troubles.

Les personnes kurdes ont pu être libérées. Des voitures ont néanmoins été endommagées. La police est restée sur les lieux un bon moment. L'atmosphère était tendue durant la soirée mais la situation s'est stabilisée dans la nuit de dimanche à lundi, explique Alain Yzermans. "La cellule de crise se réunissait lundi à 09h00 à Houthalen pour faire le point. Nous suivons et surveillons de près la situation", assure M. Yzermans.