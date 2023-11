Un train percute un camion et déraille en Flandre Occidentale: le chauffeur du poids lourd gravement blessé

Le trafic ferroviaire sera suspendu entre Lichtervelde et Deinze pendant plusieurs jours après le grave accident impliquant un train et un camion à Ardoye, a rapporté mardi la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB). Les circonstances de la collision ne sont pas encore connues.

En décembre de l'année dernière, un accident similaire avait déjà eu lieu sur le même passage à niveau. Un camion avait été happé par un train de passagers. Le conducteur avait pu quitter son camion à temps et quatre personnes avaient été légèrement blessées. "C'est précisément la raison pour laquelle nous supprimons les passages à niveau et les remplaçons partout où cela est possible", a embrayé le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Petit. "Nous menons des contrôles en collaboration avec la police et organisons toutes sortes de campagnes de sensibilisation. Mais il est tout de même très important que les conducteurs respectent les règles de circulation à hauteur des passages à niveau."