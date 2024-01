Pas de nouvelles évacuations en Flandre orientale, la situation semble sous contrôle

Les localités de Flandre orientale qui ont été les plus touchées par les inondations ces dernières heures semblent avoir la situation sous contrôle, les services de secours restant prudents mais positifs quant à l'évolution attendue des niveaux d'eau. Il n'y a plus eu d'évacuations d'habitants à Gand jeudi, et les habitants de Grammont qui avaient dû quitter leur domicile mercredi matin peuvent désormais y retourner.