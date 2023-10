Perturbations sur le rail entre Bruxelles et Gand

La circulation des trains est perturbée mardi soir depuis 19h30 entre Bruxelles et Gand après une collision survenue à hauteur d'Erpe-Mere, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Environ 500 voyageurs sont ainsi restés bloqués pendant plus de deux heures.

Le train impliqué dans la collision reliait Eupen à Ostende avec près de 500 passagers à son bord, selon le porte-parole de la SNCB, Dimitri Temmerman. Le train a pu repartir aux environs de 21h50 après avoir reçu l'autorisation de la police.

Aucun train ne peut actuellement circuler entre Bruxelles et Gand sur la ligne 50A, la ligne rapide qui relie les deux villes. "Les trains sont détournés autant que possible via la ligne 50", explique le porte-parole d'Infrabel, Thomas Baeken. Il s'agit de la ligne classique entre Bruxelles et Gand avec un trajet rallongé d'une demi-heure.