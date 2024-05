Un "Incendie spectaculaire" visible depuis Bruxelles: que se passe-t-il à Zellik?

Il s'est déclaré à 16h36. A l'arrivée des pompiers, "il était immédiatement évident qu'il s'agissait d'un incendie grave", explique le porte-parole Wouter Jeansfils à Het Laatste Nieuws.

Selon le quotidien flamand, les pompiers et le bourgmestre sont en train de discuter pour éventuellement activer un plan d'urgence.

Les résidents de Zellik et des alentours sont priés de garder les fenêtres et les portes fermées et de ne pas s'approcher de l'incendie.