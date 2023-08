Un mort et plusieurs blessés dans une explosion de gaz à Zemst

Une explosion de gaz a fait un mort et au moins trois blessés jeudi matin à Elewijt, une section de la commune de Zemst, dans le Brabant flamand, ont indiqué les services de secours.

L'explosion a retenti à 07h15 dans un immeuble abritant un cabinet et plusieurs logements. Les pompiers et la police ont été déployés en nombre et ont installé un périmètre de sécurité.

Un certain nombre de personnes ont été évacuées. On ignore si des personnes sont encore présentes à l'intérieur de l'immeuble sinistré.