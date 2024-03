Accident mortel près de Fleurus: un conducteur perd le contrôle de son véhicule et termine dans un arbre

Un accident est survenu à Brye (Fleurus), vers 5h du matin, rue Philippebourg, nous informe notre correspondant Fabian Vanhove.

Informations prises auprès de la zone de secours Hainaut-Est, on nous confirme qu'un conducteur circulant de Sombreffe vers Nivelles a, pour une raison inconnue, perdu le contrôle de son véhicule et a dévié sur sa gauche. Il a terminé sa course dans un arbre.