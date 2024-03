Le nombre de tués sur la route a baissé en Wallonie, mais augmenté dans le Hainaut: "Les gens roulent comme des fous"

La situation dans le Hainaut est particulièrement préoccupante, avec près de la moitié des 217 tués en Wallonie recensés dans cette province. Des habitants expriment leur inquiétude quant à la sécurité routière, soulignant le comportement dangereux des conducteurs et les lacunes en termes de signalisation et de régulation de la vitesse.

Vita, par exemple, a perdu son enfant dans un accident de la route, à Frameries. Percuté par un autre automobiliste irresponsable. Dans le véhicule, deux autres personnes décèdent sur le coup. Adrien, le fils de Vita, perdra la vie quelques heures plus tard à l'hôpital. "Pour nous parents de victime, quand on entend un nouvel accident, ça nous touche, parce qu'on se dit 'Encore un'…"



130km/h au lieu 70

Du côté d'Enghien, Jean-Luc a récemment été victime d'un accident de la route. Selon lui, la route est particulièrement dangereuse. "Les gens roulent comme des fous. C'est une route à 70 km/h et on a des voitures qui vont jusqu'à 130 km/h, voire plus." Jean-Luc nous montre un arrêt de bus sans "panneau de signalisation ni feu clignotant". "Les panneaux de limitation de vitesse sont cachés par des arbres", se désole-t-il. "On est constamment en danger."