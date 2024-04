Afin de faire face aux nombreux bruits à proximité de leur école, des élèves d'un collège de Saint-Ghislain sont obligés de porter des casques anti-bruit

(...) Nous sommes séparés par la rue et les garages", constate Stéphane Dewolf, directeur du collège Sainte-Marie. Mardi dernier, l'école a donc décidé d'envoyer un courrier aux parents pour leur proposer d'équiper leurs enfants de casques anti-bruit. "Dans la classe de mon collègue et chez moi, on a plus ou moins un gros tiers des enfants qui ont ramené un casque", explique un des professeurs du collège.

Les principaux concernés avouent que cela leur permet de mieux se concentrer. "Ça faisait beaucoup de bruit et ça me déconcentrait. Du coup, j'ai pris mon casque", "J'arrivais pas à me concentrer. Et maintenant, ça va mieux grâce à mon casque", expliquent-ils.

Le personnel de l'école ne dénonce pas les travaux, et pense au contraire qu'ils sont nécessaires. Mais certaines phases du chantier sont particulièrement bruyantes. Du coup, Philippe Leroy, enseignant, s'organise comme il peut. "Il est vrai que la disqueuse pendant un quart d'heure et le béton qui tombe dans le conteneur, ça fait du bruit. C'est parfois embêtant. Cependant, c'est le passage obligé. Lorsque je vois que le bruit devient impactant dans la classe, je vais plutôt amener les enfants à avoir un travail en autonomie et dans ce cadre-là, ils mettront les casques", explique-t-il.

Le pouvoir organisateur de l'école envisage de lancer un appel d'offres pour fournir des casques aux élèves des deux classes concernées.