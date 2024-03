Mort de Ciena dans une crèche: reconnues coupables, les puéricultrices n’écopent d’aucune peine

Les faits remontent au 9 mai 2016, dans la crèche Dourlet à Charleroi. L'enfant s'est endormi vers 13h00 et a été découvert sans vie dans son lit le 9 mai 2016 à 15h45. L'enfant se trouvait sur le ventre, en dépit des recommandations de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE), pour qui il est impératif que l'enfant soit couché sur le dos pendant ses périodes de sommeil dans le cadre de la prévention de la mort subite du nourrisson.

Après un premier procès, le tribunal correctionnel a ordonné en juin dernier la réouverture des débats pour tenter d'éclaircir certaines zones d'ombre.

En novembre dernier, ce même tribunal a entendu des médecins et des experts médicaux. Le ministère public, lui, a requis en janvier dernier une peine de deux ans de prison, sans s'opposer à un sursis, contre les trois prévenues. En réponse à cela, les avocats de ces dernières ont sollicité un acquittement en insistant sur la présence d'incertitudes autour du décès.