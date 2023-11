Au moins 85 tombes du carré israélite du cimetière de Marcinelle dégradées: "Ça signifie que les juifs sont exclus, y compris leurs morts"

Au moins 85 tombes situées dans le carré israélite du cimetière de Marcinelle (Charleroi) ont été dégradées, a indiqué jeudi en fin d'après-midi le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette. Selon ce dernier, le lieu choisi et les tombes visées laissent peu de doute sur la nature antisémite des dégradations.

Les dégradations consistent en des vols des Etoiles de David apposées sur les tombes. Ceux-ci ont été constatés mercredi par le fossoyeur du cimetière. "C'est la souillure des sépultures qui sont visées. C'est une atteinte de la communauté juive en plein coeur. Probablement dans ce qu'elle a de plus sacré, c'est-à-dire le respect dû aux morts. Le fait que toutes les étoiles de David ont systématiquement été arrachées, ça veut dire qu'on prive les morts même de leur identité juive, et donc plus loin ça signifie que les juifs sont exclus, y compris leurs morts", nous a confié ce vendredi matin Yves Oschinsky, président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB).

La Ville de Charleroi a déposé plainte auprès de la police. Elle a également tenu à informer chacune des familles concernées par les dégradations. "Je tiens à exprimer ma solidarité et mon soutien aux familles touchées par ces actes inqualifiables. L'antisémite est un mal qu'il faut continuer à combattre de toutes nos forces", a déclaré Paul Magnette.

Yves Oschinsky espère une réaction forte des autorités. "C'est une illustration gravissime de cette recrudescence exceptionnelle des actes antisémites. C'est l'occasion pour nos gouvernants de poser un acte fort, montrant qu'ils prennent en compte cette situation d'antisémitisme majeur et d'attaque majeure contre une communauté qui a peur", s'est exprimé le président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique.