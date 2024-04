Grève "sauvage" à l’aéroport de Charleroi: quel impact sur les voyageurs? Que s’est-il passé?

Une grève sauvage a démarré à l'aéroport de Charleroi aux alentours de midi, avant de prendre fin un peu moins d'une heure plus tard. Ce mouvement de grève spontanée a été initié par les agents de piste. Ce sont eux qui chargent et déchargent les bagages. Cela a eu un impact conséquent sur les passagers. Nous en avons croisé quelques-uns à la sortie de l'aéroport. Ils nous ont confié avoir dû attendre une heure avant de pouvoir récupérer leurs valises. Finalement, la situation est rentrée dans l'ordre. Le travail a repris normalement. Mais l'aéroport de Charleroi confirme que cela aura des impacts cet après-midi au niveau des départs. On s'attend à ce que certains vols aient du retard.

Jean-Paul nous a également contactés via le bouton orange Alertez-nous. Il a de toute évidence fait face aux conséquences évoquées par l'aéroport: "Nous sommes bloqués dans l'avion depuis 20 minutes. Aucune information sur le temps d'attente", écrit-il.