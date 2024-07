Catastrophe dans un camp scout à Ham-sur-Heure-Nalinnes: "11 enfants sont hospitalisés"

Un camp scout à Ham-sur-Heure-Nalinnes vire à la catastrophe : 11 enfants et un adulte ont été dépêchés à l'hôpital, nous confirme le bourgmestre, Yves Binon (MR). C'est une vague d'intoxications alimentaires qui a touché le camp scout.

"J'ai été appellé vers 13h15, comme quoi il y avait une intoxication alimentaire", nous raconte le bourgmestre. "J'ai appelé la police pour venir sur place et puis on a déclenché le plan d'urgence parce qu'il y avait quand même à ce moment-là 13 enfants qui vomissaient et qui avaient des diarrhées. Tout s'est mis en place, le SMUR est arrivé et le DirMed aussi".