Centropôle appelle à un soutien des élus politiques dans le dossier Avery Dennison

Les instances de Centropôle ont évoqué le licenciement collectif inattendu, le qualifiant de "véritable coup de massue" pour les travailleurs de l'entreprise. "Cette annonce représente une terrible nouvelle dans le contexte économique actuel pour la région du Centre", ont souligné les instances de Centropôle, appellant à "un soutien des élus politiques et des forces vives du territoire à travers ses différents organes, notamment via le Conseil économique et social, lequel, composé du banc syndical et patronal, se mobilisera dans les prochains jours".

Les députés du Centre interpelleront mardi prochain les ministres Morreale, ministre wallonne de l'Emploi et de la Formation, et Borsus, ministre wallon de l'Économie et du Commerce extérieur. Centropôle émettra une motion relative au dossier qui sera ensuite transmise aux ministres compétents. L'ensemble des partis politiques locaux rencontreront dans les prochains jours, à l'initiative de la bourgmestre de Soignies Fabienne Winckel, les représentants syndicaux et la direction de la société Avery Dennison.