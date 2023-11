"C'est scandaleux et dingue": il y a des doutes concernant la qualité de l'eau courante à Ronquières

La Ville a également demandé des contre-analyses auprès de la Province du Hainaut. Elle a décidé de prendre les devant avant la contre-expertise de la SWDE. "Nous recommandons aux citoyens de ne pas boire l'eau du robinet tant que nous n'avons pas l'ensemble des données", poursuit le bourgmestre. "C'est important en ce qui concerne l'environnement et la santé publique. On veut prendre toutes les précautions pour notre village."

Maxime Daye a un regard assez dur sur cette affaire. "C'est quand même scandaleux et dingue que ce soit nous qui avons dû trouver nous-mêmes que nous étions en dépassement", dit-il. "On demande la plus grande transparence et des actions pour que ces taux diminuent le plus vite possible."