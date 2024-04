"C'est un cauchemar, c'est irréel": le beau-frère de Cathy Dubois s'exprime sur le violent meurtre de la Tournaisienne

Ce mardi, la famille a pu voir la dépouille de Cathy Dubois. L'état du corps évoque à David un véritable acharnement. "Je pense que si elle s'était pris un bus, elle aurait eu moins de dégâts", estime-t-il. "Ce n'est pas un meurtre, c'est une mise à mort", poursuit-il. "Elle a été rouée de coups, tabassée. On est dans l'incompréhension totale parce que c'était une superbe femme, une super sœur, une marraine, une filleule. C'est un cauchemar, c'est irréel…" Une situation dramatique qu'il n'aurait jamais cru vivre. "D'habitude on voit ça que dans les films mais malheureusement c'est nous les acteurs en ce moment."



On doit se bouger pour le bien de nos femmes

Alors que l'enquête de la police fédérale avance et malgré la douleur, le beau-frère de Cathy souhaite que cette situation serve d'exemple. Ses pensées vont à toutes les autres victimes de meurtre et leur entourage. "On doit se bouger absolument pour le bien de nos femmes, parce que ce n'est plus possible… C'est une tragédie", regrette-il. "Malheureusement, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Il y a combien de familles en Belgique ou à travers le monde qui ont vécu ça? C'est un cauchemar, c’est un cauchemar."



La famille de Cathy Dubois veut comprendre ce qui s'est passé et restera mobilisée jusqu'à ce que l'auteur des faits soit identifié. Une marche blanche aura lieu ce vendredi à 19 h, sur la plaine des Manœuvres, à Tournai.