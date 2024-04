Meurtre de Cathy Dubois: voici ce que l’on sait

Le corps sans vie de la gérante du restaurant "Une p'tite envie" à Tournai, Cathy Dubois (47 ans), a été repéré lundi en fin de matinée par un promeneur dans les eaux de l'Escaut, le long de la rue de l'Écluse. "Samedi soir, son compagnon a quitté les lieux vers 22h50 et est rentré au domicile du couple. Plusieurs clients étaient encore dans le restaurant. Mme Dubois est rentrée chez elle un peu plus tard dans la nuit, à la fin de son service", a expliqué le magistrat.

Ce mardi avait lieu la conférence de presse du parquet de Tournai concernant l'affaire de la disparition de Cathy Dubois. Affaire que l'on peut d'ores et déjà qualifier de meurtre suite à la découverte de son corps ruée de coups. Le travail des enquêteurs sera maintenant de retracer le chemin e la victime entre le moment où elle a quitté son restaurant aux alentours de 23h30 et le moment de son décès. Beaucoup de questions restent donc encore sans réponse.

Le parquet de Tournai s'est exprimé hier soir dans l'affaire Cathy Dubois. Et selon les résultats de l'autopsie, il n'y a plus aucun doute sur les circonstances de sa mort. "Plusieurs éléments nous font penser à l'intervention d'un tiers dans la mesure où des taches de sang ont été trouvées dans le véhicule. L'autopsie a révélé que la victime est décédée suite à des coups violents reçus. Ces deux éléments ont fait en sorte que nous passions d'une disparition inquiétante où on avait plutôt visé la séquestration et la détention arbitraire. Et maintenant, on l'a requalifié comme étant un meurtre."

Et l'objet d'où part toute cette enquête, c'est la voiture de la victime, qui a directement alerté les enquêteurs. "C'est le premier élément déclencheur. Un riverain du boulevard Eisenhower a remarqué un véhicule qui a été vandalisé. Un extincteur a été vidé, ce qui a attiré l'attention d'un riverain. Ce dernier a appelé la police à 6h36. A partir de ce moment-là, la police a été dépêchée sur place et a inspecté le véhicule. Via la plaque, la police s'est rendue au domicile et a rencontré le compagnon de la victime. Celui-ci a alors déclaré que la victime n'était pas rentrée chez elle après le service."