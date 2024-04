"L'autopsie a révélé des violences graves": Cathy Dubois, retrouvée sans vie dans l'Escaut, a été victime d'un meurtre

L'autopsie du corps a été effectuée hier dans la soirée indique Maitre Frédéric Bariseau, premier Substitut du Procureur du Roi du Parquet de Mons, division de Tournai. "Elle a révélé des lésions permettant de conclure qu'elle a été victime de violences graves qui ont conduit à son décès", dit-il. "Les faits ont alors été requalifiés en meurtre et l'instruction se poursuit pour identifier le ou les auteurs." Selon lui, ce sont les violences qui auraient causé le décès mais il n'est pas exclu que la victime ait été jetée dans l'Escaut encore vivante. Il n'est pas encore possible de déterminer où et quand Cathy Dubois a été agressée.

Les services de secours de Wallonie picarde ont pour rappel été alertés lundi, vers 11h35, qu'un cadavre flottait dans les eaux de l'Escaut à hauteur de la rue de l'Écluse à Tournai. Le corps se situait entre le pont du chemin de fer et l'écluse de Kain, à proximité de l'ancienne imprimerie Casterman. Une auto-pompe, un bateau et un véhicule de logistique ont été déployés sur place. Les plongeurs des pompiers de Tournai ont procédé au repêchage du corps.

"Le corps sans vie est bien celui de Cathy Dubois dont la disparition avait été signalée dimanche", a confirmé M. Volante, le substitut du roi qui était en charge du dossier dimanche. "On ignore pour l'instant les causes du décès. Le dossier a été mis à l'instruction à Tournai auprès de la juge Mme Dierick. La juge d'instruction, le substitut de garde du parquet et le laboratoire de la police judiciaire fédérale de Tournai doivent descendre sur place cet après-midi afin de tenter de déterminer les causes de la mort", précise encore le magistrat. Suicide, accident ou agression, toutes les hypothèses sont en effet envisageables. On attend à présent les résultats des expertises menées par les enquêteurs.

Cathy Dubois, 47 ans et propriétaire du restaurant "Une p'tit envie" situé à la ruelle d'Ennetierres, au cœur de Tournai, avait disparu après avoir fermé son établissement samedi soir, peu après 23h30. Sa voiture avait été retrouvée vandalisée dimanche matin derrière la gare de Tournai.