Charleroi installe des caméras pour lutter contre les dépôts sauvages d'immondices

Dix caméras de chasse et cinq caméras intelligentes ont été installées pour traquer les contrevenants. Frédéric, un enquêteur, affirme : "On a un accès au registre national, on a un accès au cadastre, à la régie foncière, à la DIV. Donc normalement, une fois qu'on l'a chopé, on le trouve toujours et il ne réchappera pas".

La ville de Charleroi a alloué un budget de 400 000 euros pour cette initiative. "Quand on voit l'impact de la malpropreté des gens et le coût que ça génère pour l'ensemble des citoyens, il était nécessaire de budgétiser un volet répressif" déclare un représentant de la ville.