Coups de feu à Charleroi jeudi soir: un homme victime d'une tentative de meurtre

Plusieurs coups de feu ont été entendus hier soir vers 21h du côté de Charleroi, dans différentes rues. Une personne a été blessée par balle et se trouve à l'hôpital. Les jours de la victime ne sont pas en danger. La police pense à un réglement de comptes.

"Des coups de feu ont été tirés à la Rue du Mambourg à proximité du Campus de Charleroi. Un mouvement de panique a eu lieu dans les rues avoisinantes. La police et le CSI sont intervenus rapidement et ont bloqué la rue du Mambourg pendant plusieurs heures", nous écrit Pierre via le bouton orange Alertez-nous.

Des coups de feu ont effectivement été entendus ce jeudi vers 21h du coté de Charleroi, nous confirme la police de Charleroi. Cela s'est produit dans plusieurs rues : d’abord, 5 détonations sont entendues dans la rue du Maubourg. A ce moment-là, plusieurs personnes sont présentes dans la rue, elles courent pour se mettre à l’abri et se dirigent vers le campus de l’UMONS.