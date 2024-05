Des inondations en cours à Jumet-Lodelinsart: la pluie envahit les rues, des personnes coincées dans leur véhicule

La pluie continue de s'abattre sur le pays. Après la province de Liège, c'est désormais dans l'Est du Hainaut que les précipitations se sont déplacées.

Les routes sont d'ores et déjà recouvertes de d'environ 70 centimètres d'eau selon notre correspondant local. "Nous sommes sur de nombreuses interventions à Jumet et Lodelinsart", nous indique-t-on chez les pompiers. "Nous avons été appelés pour des caves et des maisons inondées principalement."