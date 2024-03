Des agents pénitentiaires de la prison de Leuze-en-Hainaut victimes d'agressions: "C'est de plus en plus violent"

Hier/mardi, un conflit a éclaté entre deux détenus. L'un d'entre eux a alors tenté de s'en prendre physiquement à une gardienne. "Des collègues se sont interposés par rapport à ça. Ils ont claqué au sol le détenu, mais il avait encore une certaine mobilité avec ses bras. Ce qui lui a permis de donner des coups assez violents à un collègue, au niveau du visage. Suite à l'intervention, un autre collègue a eu une entorse au niveau du genou", affirme David Froissart, un agent à la prison de Leuze-en-Hainaut et délégué CSC.

Les deux agents ont été conduits à l'hôpital. L'un d'entre eux souffre d'une commotion cérébrale. Il y a moins de 15 jours, suite à une fouille et la découverte de produits stupéfiants, un détenu s'en est pris à l'un des gardiens en lui donnant un coup de poing au niveau d'un oeil. L'agent pénitentiaire doit encore passer un examen pour évaluer l'étendue des dégâts. Ses collègues s'inquiètent de cette situation de tension.

"On est choqué car il y a eu deux agressions et trois collègues sur le carreau, en l'espace de 15 jours. Les agressions sont de plus en plus violentes à l'égard du personnel", ajoute David Froissart.