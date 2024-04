Disparition inquiétante de Mathias, 9 ans: l'enfant a été retrouvé vivant, "on est soulagé"

Mathias Janssens a quitté à pied son école mardi vers 15h, située à Brugelette (Hainaut). Il n'a plus été aperçu après cela. La protection civile s'est rendue sur les lieux. Vers 10h, nous avons appris que le jeune garçon avait été retrouvé, vivant, par la police. Selon les premières informations, Mathias se serait simplement trompé de chemin.

"Il va super bien, on est soulagé. Ça a été la panique toute la nuit. Maintenant, on attend l'ambulance, mais on sait qu'il est en bonne santé. Il a été retrouvé dans un champ, il dormait, mais on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Je n'ai pas encore pu lui parler", témoigne son oncle, Kévin, à notre micro.