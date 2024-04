Face au projet d'agrivoltaïsme à Aiseau-Presles, les agriculteurs s'indignent: "Il faut savoir qu'en Belgique, le prix des terres est très dérégulé"

C'est une centaine d'agriculteurs et d'associations qui protestent contre l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire combiner une production agricole et photovoltaïque. Valentine, jeune agricultrice, dénonce le manque d'accessibilité aux terres pour les jeunes agriculteurs. "Ça ne va pas aller si on fait ça sur des terres agricoles, surtout pour les jeunes qui tentent de créer une ferme ou d'agrandir un peu leur ferme. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Belgique, le prix des terres est très dérégulé. Il n'y a pas vraiment de loi de prix, donc ils vont vraiment vers le haut", dénonce-t-elle.

Pour contrer ce phénomène, une plantation de pommes de terre a eu lieu comme action symbolique. "On symbolise simplement que la terre doit rester nourricière et c'est pour ça qu'on plante des pommes de terre. On ne veut pas voir des panneaux photovoltaïques venir s'installer sur des terres qui normalement doivent nous donner une alimentation", s'indigne une agricultrice.

Les revendications de la FUGEA sont claires : affirmer le caractère nourricier des terres agricoles et mettre fin à l'envolée des prix sur les terres. "Nous, on est pas du tout contre les énergies renouvelables. On sait qu'on va en avoir besoin en tant que société pour faire notre transition, mais il y a beaucoup d'endroits où on peut les mettre en priorité. On a des terrains qui sont pollués, on a des friches, on a surtout aussi des toits agricoles avec des grandes surfaces sur lesquelles on peut mettre ses panneaux solaires. Donc, clairement, on peut les mettre là en priorité", explique Thomas Huyberechts, chargé de mission politique FUGEA.

L'agrivoltaïsme a aussi ses avantages. Concrètement, une combinaison bien pensée entre les panneaux photovoltaïques et la production agricole peut être bénéfique. Le spécialiste en énergie et durabilité à l'ULB, Michel Huart, explique : "La condition pour avoir un agriphotovoltaïque de qualité, c'est qu'il doit permettre une activité de maraîchage ou de pâturage de manière optimale grâce à l'ombrage que les panneaux solaires permettent".