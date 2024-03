Drame de Strépy: le parquet demande que Paolo Falzone soit jugé pour six meurtres

Le ministère public a retenu à l'égard du conducteur de la voiture qui avait roulé à grande vitesse sur le cortège du carnaval de Strépy-Bracquegnies le 20 mars 2022 des qualifications de meurtre pour les six personnes décédées, indique mardi le parquet général. À l'égard des personnes blessées, la qualification de tentative de meurtre a été retenue. Trente-neuf personnes avaient été blessées à des degrés divers.

Le conducteur de la voiture à l'origine du drame, Paolo Falzone, avait d'abord été inculpé d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la route et placé sous mandat d'arrêt.

La chambre du conseil avait requalifié les faits le 22 août 2022 en meurtre pour une des victimes, le gille Frédéric d'Andrea. Le passager avait, quant à lui, été inculpé de non-assistance à personne en danger et libéré sous conditions. Paolo Falzone, qui était derrière les barreaux depuis le jour des faits, a été placé sous surveillance électronique le 9 août 2023 par la juge d'instruction. Elle a estimé que le délai raisonnable justifiant une détention préventive en prison était dépassé.