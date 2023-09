Elle est accusée d'avoir tué son fils de 9 mois et de l'avoir violenté: début du procès de la maman d'Enzo ce lundi aux Assises de Mons

Le syndrome de Münchhausen sera au cœur des débats. Syndrome dont les symptômes sont d'inventer, d'exagérer ou de créer une maladie chez son enfant. Un trouble rare que nous explique Emmanuel De Becker, pédopsychiatre aux cliniques universitaires saint Luc: "Il va vraiment y avoir une mise en danger de l'enfant, qui peut aller jusqu'à la mise à mort parce que le parent va, effectivement, pour des raisons psychologiques très énigmatiques, induire une maladie au niveau de son enfant à l'insu de l'entourage et certainement des professionnels. Le parent va demander de l'aide, va habituellement passer d'un médecin à l'autre, toujours en alertant les soignants sur l'état de l'enfant. Habituellement, ce n'est pas un enfant si jeune. Le parent va, par exemple, administrer un médicament qui va rendre l'enfant malade. Les médecins vont donc tout faire pour comprendre la maladie de l'enfant, mais ne sachant pas, ignorant que c'est le parent qui induit cette maladie."

Le parquet de Mons a dès lors ouvert une instruction et ordonné l'autopsie du bambin. Les légistes ont conclu que "l'hypothèse d'une asphyxie semble pouvoir être privilégiée comme étant à l'origine du décès".

Le 22 juillet 2019, un médecin de l'hôpital de Jolimont a constaté le décès d'un enfant de neuf mois, Enzo, admis en urgence à l'hôpital d'Hornu, notant que la cause de mort n'était pas naturelle.

Toutefois, un médecin a réalisé une contre-expertise à la demande de la famille, rendant d'autres conclusions, cependant contestées par un autre médecin légiste. "Il est incorrect de dire que la réanimation avec ventilation et intubation est responsable exclusive des lésions observées à l'examen anatomopathologique", écrit ce dernier.

L'enquête révèle que l'enfant a été admis aux urgences à onze reprises entre le 8 février et le 16 juillet 2019, dans les hôpitaux d'Hornu, de Baudour, de Warquignies et de Saint-Joseph à Mons. Des experts en santé mentale évoquent un éventuel syndrome de Münchhausen par procuration, suite à la perte d'un premier enfant, quelques mois avant la naissance d'Enzo.

L'accusée a été détenue préventivement du 1er août 2019 au 17 mars 2020 et inculpée de coups et blessures ayant entraîné la mort de son fils, mineur et vulnérable, sans intention de la donner.

Le 17 mars 2020, la chambre des mises en accusation a requalifié les faits en assassinat. Un mois plus tard, l'accusée a bénéficié d'une détention sous surveillance électronique, décision prise par le juge d'instruction en raison de la pandémie. Le 10 juin 2021, la chambre des mises en accusation l'a libérée sous conditions.