Georges-Louis Bouchez conduira la liste fédérale MR en Hainaut où figure Marc Ysaye

La liste, qui a été présentée vendredi à Obourg (Mons), comprend 17 candidats effectifs et 10 suppléants. Julie Taton, ex-miss Belgique. apparaît à la deuxième place et Denis Ducarme, président de la fédération provinciale MR, à la troisième. On retrouve à la 17e et dernière position l'ancien animateur de radio Marc Ysaye, qui avait initialement été pressenti sur la liste MR du Brabant wallon.

"Notre liste est très bien équilibrée; elle est forte et veut convaincre encore plus que lors des dernières élections. Notre objectif est de changer d'orientation pour le Hainaut, de redresser la province où l'excuse de la fermeture des bassins industriels n'est plus une option. La liste représente toutes les régions du Hainaut, elle comprend des bourgmestres, des échevins, des députés, des personnalités de la société civiles, elle est représentative de l'ensemble des professions", a poursuivi le président du MR.

"La moyenne d'âge de la liste est de 48 ans. La plus jeune candidate a 20 ans, le candidat le plus expérimenté en a 50 de plus, c'est dire l'équilibre atteint entre la nouveauté et l'expérience", a-t-il conclu.