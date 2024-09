Grève d'envergure ce jeudi à l'aéroport de Charleroi: tous les vols annulés

08h41

Aéroport de Charleroi: "Il y avait un blocage" malgré les 15% de vols maintenus

Pourquoi ces vols ont-ils finalement été annulés ? La réponse de Nathalie Pierard, la porte-parole de l'aéroport de Charleroi: "C'est vrai qu'hier/mercredi, on avait demandé d'avoir une réduction de la capacité à 15%. On avait maintenu, ensemble avec les compagnies aériennes, certains vols. Les passagers sont arrivés ce matin. On a pu effectuer quelques opérations, comme le screening. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu embarquer à bord des avions. Parce que, d'une part, on n'avait pas assez de personnel disponible. Mais surtout, d'autre part, il y avait un blocage au niveau des avions, tant pour le crew, donc l'équipage de l'avion, que pour les passagers. Donc, on a malheureusement dû annuler ces vols là aussi et renvoyer les passagers chez eux."

Des vols sont-ils déviés ? "Il y a certains vols, en effet, qui ont été déviés vers l'aéroport de Bruxelles. Il y a un vol également qui a été dévié vers l'aéroport de Liège. Mais la grosse majorité des vols prévus aujourd'hui sont annulés totalement. Et donc, les passagers, normalement, ont dû être prévenus par la compagnie aérienne. Si ce n'est pas le cas, évidemment, on les invite à contacter la compagnie aérienne pour trouver un autre vol dans les prochains jours ou, malheureusement, pour être remboursés s'il n'y a pas une solution optimale pour eux."

Sait-on quand le trafic aérien va pouvoir reprendre normalement ? "En principe, c'est une grève de 24 heures qui a débuté ce matin à 4 heures du matin et qui devrait donc terminer demain à 4 heures du matin. A savoir que les premiers vols chez nous, c'est 6h30. Donc, en principe, on ne devrait plus avoir d'impact demain, on l'espère. On y verra certainement plus clair dans la soirée."