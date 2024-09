Au moins quatre ans de prison requis pour viols sur une mineure vulnérable de 13 ans

Le ministère public a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, une peine de quatre ou cinq ans de prison assortie d'un sursis probatoire à l'encontre d'un trentenaire. Ce dernier est en aveu d'avoir commis des viols et des atteintes à l'intégrité sexuelle sur une mineure de 13 ans en état de vulnérabilité en raison d'un handicap.

Dans la soirée du 5 avril 2023, la mère de la victime apprend une partie des faits de la bouche de son autre fille âgée de 8 ans. Elle dépose plainte à la police le lendemain. Face à la justice, le prévenu reconnaît les viols et les atteintes à l'intégrité sexuelle. "Je savais que c'était une personne vulnérable. C'est difficile à expliquer, honnêtement. À l'époque des faits, je voyais ça comme une relation amoureuse tout en connaissant son âge et son handicap", a affirmé l'homme de 37 ans.

"Tout au long du dossier, le prévenu n'a pas hésité à tenir un discours assez inquiétant, s'octroyant presque la position de victime. Les experts qui se sont penchés sur son cas confirment l'existence d'une paraphilie et d'une attirance envers les jeunes adolescentes. Et le risque de récidive n'est pas exclu", a raconté le procureur. Et ce dernier de réclamer une peine de quatre ou cinq ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire.

À la défense, Me Poisson a sollicité la même mesure de faveur.

Jugement attendu pour le 25 septembre prochain.