Incendie à Châtelet: huit enfants et trois adultes transportés à l'hôpital

Un incendie s'est déclaré ce dimanche à Châtelet (Hainaut), dans un immeuble à appartements situé dans la rue du Marché. Les services de secours sont intervenus avec notamment plusieurs ambulances et SMUR. Il n'y a pas de victime, mais huit enfants et trois adultes ont été transportés à l'hôpital. À l'heure d'écrire ces lignes, nous n'en savons pas plus sur leur état de santé.

En tout, 22 appartements ont été évacués et selon notre correspondant Fabian Van Hove, plusieurs d'entre eux sont inhabitables. Les causes exactes de l'incendie demeurent inconnues, mais selon une première hypothèse, il se pourrait que des enfants aient mis le feu à un matelas en jouant avec un briquet. À ce stade, rien n'est confirmé.