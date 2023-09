Incendies dans 4 écoles à Charleroi: "Des actes volontaires" qui pourraient être liés à EVRAS

Dans les différentes écoles, il s'agissait de petits foyers qui ont pu être rapidement éteints. "Des incendies volontaires", selon les services de secours. Sur place, les pompiers ont effectivement trouvé des tags sur les murs, faisant référence aux cours d'éducation sexuelle. C'est toute la polémique EVRAS, qui divise les parents, entre réalité et fantasme. Elle pourrait être liée à ces incendies. Nous développerons cette thématique sur RTL info ce mercredi.

Les 4 établissements concernés se situent sur le territoire de Charleroi. Il s'agit de l'Ecole Nord, rue Gatti de Gamond à Charleroi, l'école de L'Hublinbu et l'école de la petite Chenevière à Marcinelle et celle du fond Jacques à Couillet. Des petites écoles fondamentales et communales.

Les traces des incendies étaient encore visibles ce matin. A l'école de L'Hublinbu, à Marcinelle, il y avait encore l'odeur de brûlé vers 8h. La porte d'un bâtiment a pris feu un peu avant 2h du matin. Les classes de première primaire et de deuxième primaire sont concernées. Quand la directrice est arrivée sur les lieux, elle était sous le choc et triste. Les portes de cette écoles resteront fermées ce mercredi. Pour les parents qui n'ont pas d'alternative, une garderie est organisée.