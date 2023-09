La E42 fermée par tronçons entre Obourg et Jemappes pendant 12 nuits

Des travaux seront menés de nuit sur la E42 entre Obourg et Jemappes, sur 11,5 km, à partir du 2 octobre. L'autoroute sera fermée, en direction de la France, par tronçons, indique vendredi la Sofico. L'objectif est d'assurer la pérennité du béton armé continu de la voirie. Les trois voies de circulation et la bande d'arrêt d'urgence seront enduites d'un produit hydrofuge pour sceller des fissures observées.

La première phase concernera la portion entre la sortie 12 "Obourg" et l'accès 23 "Nimy-Maisières". Cette partie est prévue pour six nuits, du lundi 2 au dimanche 8, à chaque fois de 21h00 à 6h00. Une déviation sera mise en place via le R5a et la N552/route de Wallonie.

Du dimanche 8 au mercredi 11 octobre, toujours de 21h00 à 6h00, c'est la portion comprise entre la sortie 23 "Nimy-Maisières" jusqu'à l'accès B501/24 "Mons" qui sera inaccessible. La circulation sera déviée par la N552/route de Wallonie.