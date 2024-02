La Grand Place de Binche devient un champ de bataille de confettis pour le lundi gras: "On s'amuse pour chasser l'hiver"

C'est un moment incontournable pour les enfants de tout âge: la bataille de confettis sur la Grand Place de Binche. Ils sont, chaque année, tous les bienvenus pour se lancer des s'amuser et faire la fête.

À Binche aujourd'hui, les élèves de maternelle et de primaire ont congé. En secondaire, il y a normalement cours. Mais pour ce folklore, on peut se permettre quelques exceptions. "On aurait pu aller en classe et donner cours de math, français ou de sciences, mais l'esprit aurait été ailleurs, ils auraient été distraits", admet Aline Lievens, professeur de mathématiques à l'Athénée Royal de Binche, en compagnie de ses élèves à la Grand Place.