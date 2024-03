La soirée de clôture du Télévie se tiendra le 20 avril depuis Tournai Xpo

La soirée de clôture de la 36e édition du Télévie aura lieu le 20 avril à Tournai Xpo. Elle sera diffusée en direct sur RTL TVi et Bel RTL et célèbrera la fin de 365 jours d'activités en faveur de l'opération caritative. Témoignages, retour sur les différents défis, animations musicales et humoristiques: si le sujet du cancer est douloureux, l'événement se veut aussi un grand divertissement.