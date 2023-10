Le boa échappé à Braine-le-Comte a été retrouvé: il va "couler des jours heureux" dans un parc zoologique

Le Département Nature et Forêt (DNF) a retrouvé le boa de type constrictor, qui s'était probablement échappé de chez un riverain à Braine-le-Comte. La commune avait demandé aux habitants de ne pas capturer l'animal eux-mêmes s'ils croisaient sa route.

Un serpent de type boa constrictor, appartenant probablement à un particulier, s'est temporairement échappé à Braine-le-Comte. Le boa a été aperçu par un promeneur ce week-end. Celui-ci à directement donné l'alerte. Il se baladait dans les environs de l'Arboretum, mais a pu être capturé par les autorités. Plus tôt, la commune avait demandé aux riverains qui auraient croisé sa route de ne pas le capturer eux-mêmes et d'appeler immédiatement le 112. "Ce serpent est sans danger tant qu'il ne se sent pas menacé", décrivait le communiqué de presse.

La commune de Braine-le-Comte communique que le boa est "en bonne santé". Il est en route pour Pairi Daiza où il pourra "couler des jours heureux".