Double évasion dans une prison pour mineurs française proche de la frontière: les deux jeunes seraient partis vers la Belgique

L'un était en détention provisoire pour viol et le second pour meurtre, selon cette source, qui affirme qu'ils se sont servis de lames de scies. Tous deux étaient dans des cellules voisines, a-t-elle précisé.

Selon une source syndicale de l'Ufap, les détenus, après avoir scié leurs barreaux, auraient "tressé leurs draps pour escalader la toiture et descendre de l'autre côté" alors "qu'un véhicule les attendait à l'extérieur".

"La plaque d'immatriculation a été relevée par la vidéosurveillance de la ville et ils sont partis direction la Belgique toute proche de l'établissement", a ajouté cette source.

"On a fait constater il y a plus d'un an que les jeunes pouvaient essayer de couper les barreaux avec les fourchettes et les couteaux avec lesquels ils mangeaient", a affirmé à l'AFP Guy Ryckewaert, 1er surveillant à Quiévrechain et délégué syndical Ufap-Unsa.