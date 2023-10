Disparition de Lina en France: les investigations vont être "de longue haleine" selon le parquet

Un peu plus d'une semaine après la disparition de la jeune fille le 23 septembre, l'enquête a pris dimanche une dimension criminelle avec l'ouverture d'une information judiciaire "contre X" pour "enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire de plus de sept jours".

Adolescente sans histoire scolarisée en CAP "aide à la personne", Lina s'est volatilisée samedi 23 septembre, en fin de matinée.

Des témoins parlent

Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle, un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami à Strasbourg.

Deux témoins disent l'avoir vue marcher le long de la départementale vers 11H15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner.

Interrogé par M6, un troisième affirme l'avoir vue samedi en fin de matinée dans une "voiture bleue" conduite par un homme avec une "barbiche". "Elle n'avait pas l'air d'être soucieuse ou quoi que ce soit", a encore affirmé ce retraité.

Depuis désormais plus d'une semaine, plus rien, malgré l'avis de recherche lancé dès le lendemain et les intenses fouilles et investigations déployées : battues citoyennes, plans d'eau sondés, auditions ou vérifications de véhicules.

Samedi, Le Parisien avait en outre relayé le témoignage d'une adolescente d'une quinzaine d'années et de son père, également domiciliés à Plaine, et qui semblait étayer le scénario, non confirmé, d'un véhicule dans lequel Lina aurait pu monter, volontairement ou non.