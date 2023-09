Le campus de l'UCLouvain à Mons propose désormais des formations en alternance

La rentrée académique rime avec nouveauté pour le campus universitaire de l'UCLouvain FUCaM Mons, qui se lance dans l'enseignement en alternance. L'institution propose désormais trois masters en sciences humaines mêlant théorie et stage pratique rémunéré afin de "répondre à une réalité sociale qui voit certains étudiants et étudiantes obligés de cumuler job et études".