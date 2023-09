Le personnel du TEC continue sa grève dans la région du Centre, Mons est épargnée ce vendredi: voici l'origine du problème

À Mons-Borinage, le trafic est revenu à la normale au lendemain d'un mouvement de grogne concernant la vétusté du matériel roulant, une problématique qui avait déjà fait l'objet de plusieurs actions. "On sent que le mouvement de grève a permis de remettre la pression concernant le matériel et le groupe de travail concernant ce dossier va à nouveau plancher sur la question. Les travailleurs espèrent que des résultats se concrétiseront enfin", a expliqué Pascal Bailly (CGSLB).

La principale raison du mouvement dans le Centre trouve son origine dans l'organisation du travail, notamment au niveau de la ligne 82 entre Mons et Trazegnies via Morlanwelz et La Louvière. "Une assemblée des travailleurs a eu lieu vendredi matin et le mouvement continue ce vendredi. Le problème réside dans une augmentation des prestations du week-end sur la ligne concernée. Cette augmentation est due au fait que les prestations sont réparties sur 18 travailleurs. Nous avons proposé qu'elles le soient sur l'ensemble du personnel, ce qui permettrait de diminuer le nombre de week-ends à prester par chacun. La direction semble aller dans le sens du personnel et étudie les solutions possibles", a précisé le représentant de la CGSLB. "Je veux préciser que les conditions de travail sont essentielles dans notre métier, qui est complexe en termes d'horaires de travail: ces conditions sont notamment la cause de la difficulté de recruter et d'une démobilisation du personnel".

Selon M. Bailly, le trafic devrait reprendre normalement dès samedi dans la région du Centre.