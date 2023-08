Le temps d'attente était important à l'entrée du Ronquières Festival: "Mon fils pleure dans la file car il ne verra pas le groupe qu'il adore"

Même réaction d'une autre festivalière venue en famille : "Nous sommes partis de Bruxelles à 18h avec nos enfants de 13, 11 et 8 ans pour voir Louise Attaque à 20h40 puis Indochine. Il est 20h30, mon mari est seulement garé maintenant après 2h30 de route", débute-t-elle. "On arrive dans la file où on nous annonce 1h pour récupérer nos accès au site. Autant dire que pour le concert de Louise Attaque que mon fils rêvait de voir, c'est mort. On est dégoûtés. Mon fils de 11 ans pleure dans la file car il comprend qu'il ne verra pas le groupe qu'il adore".

Contacté, le porte-parole du festival explique la raison de ces complications: "Des parkings ont été préventivement fermés à cause des sols détrempés. Afin d'éviter d'avoir des voitures s'embourbent, ils n'ont pas été ouverts". Il assure qu'à l'heure actuelle, la situation est sous contrôle, malgré la colère de certains festivaliers.

L'événement, maintenu cet été malgré la pluie, attend 80.000 personnes pour ses trois jours.